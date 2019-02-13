В роботі Instagram стався масштабний збій



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57% користувачів Instagram мали труднощі з відкриттям стрічки новин

Користувачі Instagram в середу, 13 лютого, поскаржилися на проблеми в роботі сервісу.

Про це повідомляє Downdetector.

Зазначається, що 57% користувачів мали труднощі з відкриттям стрічки новин, 22% не можуть зайти в свій аккаунт, а 19% скаржаться на проблеми з відкриттям веб-сайту.

Значна частина скарг відправлена з європейських країн, зокрема Британії. Також скарги надсилають користувачі Instagram зі східного узбережжя США.

Раніше повідомлялося, що у додатку Facebook Messenger з'явилася можливість видалення відправлених повідомлень в чатах.

Джерело: Еспресо ТВ