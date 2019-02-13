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    В роботі Instagram стався масштабний збій

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    В роботі Instagram стався масштабний збій

    57% користувачів Instagram мали труднощі з відкриттям стрічки новин

    Користувачі Instagram в середу, 13 лютого, поскаржилися на проблеми в роботі сервісу.

    Про це повідомляє Downdetector.

    Зазначається, що 57% користувачів мали труднощі з відкриттям стрічки новин, 22% не можуть зайти в свій аккаунт, а 19% скаржаться на проблеми з відкриттям веб-сайту.

    Значна частина скарг відправлена з європейських країн, зокрема Британії. Також скарги надсилають користувачі Instagram зі східного узбережжя США.

    Раніше повідомлялося, що у додатку Facebook Messenger з'явилася можливість видалення відправлених повідомлень в чатах.

    Джерело: Еспресо ТВ

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