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    Технології

    Facebook дозволив видаляти надіслані повідомлення

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    <p>Раніше користувачі&nbsp; могли видалити тільки власні повідомлення з власного варіанту листування</p> - Facebook дозволив видаляти надіслані повідомлення

    Раніше користувачі  могли видалити тільки власні повідомлення з власного варіанту листування

    Повідомлення можна видалити протягом 10 хвилин після відправлення

    У додатку Facebook Messenger з'явилася можливість видалення відправлених повідомлень в чатах. Як оголосила соцмережа, вона додана до нової версії програми Messenger для iOS і Android.

    Для того, щоб видалити повідомлення, потрібно два рази торкнутися його на екрані. З'явиться спливаюче меню, в якому користувач зможе вибрати один з варіантів - видалити повідомлення для всіх учасників листування або приховати його тільки від себе самого (так працювало видалення повідомлень в месенджері до цього моменту).

    Видалити повідомлення можна буде тільки протягом 10 хвилин після того, як воно було відправлено. Потім нова функція працювати перестає.

    Раніше про наявність тільки в себе такої функції заявляв засновник Facebook Марк Цукерберг. Звичайні користувачі до цього могли видалити тільки власні повідомлення з власного варіанту листування, інші учасники чату продовжували їх бачити.

    До слова, вчора у роботі Facebook стався глобальний збій. Частина користувачів зіткнулася з неможливістю підключитися до сервера Facebook, а приблизно третина - з проблемами під час відправки повідомлень.

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