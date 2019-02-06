Facebook дозволив видаляти надіслані повідомлення



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Раніше користувачі могли видалити тільки власні повідомлення з власного варіанту листування

Повідомлення можна видалити протягом 10 хвилин після відправлення

У додатку Facebook Messenger з'явилася можливість видалення відправлених повідомлень в чатах. Як оголосила соцмережа, вона додана до нової версії програми Messenger для iOS і Android.

Для того, щоб видалити повідомлення, потрібно два рази торкнутися його на екрані. З'явиться спливаюче меню, в якому користувач зможе вибрати один з варіантів - видалити повідомлення для всіх учасників листування або приховати його тільки від себе самого (так працювало видалення повідомлень в месенджері до цього моменту).

Видалити повідомлення можна буде тільки протягом 10 хвилин після того, як воно було відправлено. Потім нова функція працювати перестає.

Раніше про наявність тільки в себе такої функції заявляв засновник Facebook Марк Цукерберг. Звичайні користувачі до цього могли видалити тільки власні повідомлення з власного варіанту листування, інші учасники чату продовжували їх бачити.

До слова, вчора у роботі Facebook стався глобальний збій. Частина користувачів зіткнулася з неможливістю підключитися до сервера Facebook, а приблизно третина - з проблемами під час відправки повідомлень.