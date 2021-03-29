У Росії футбольні фанати влаштували в автобусі «дебош». 18+

Хулігани не реагували на зауваження та влаштували погром в автобусі

У російській Твері в міському автобусі хлопці розпочали масову бійку через зауваження не пити горілку прямо в салоні. Про це повідомляє Telegram-канал LifeShot.

«Після зробленого зауваження хулігани почали громити все, що потрапляло під руку: розбили скло, спробували зламати двері і вибили з ноги телефон у одного з очевидців», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що агресивно налаштованими виявилися місцеві футбольні фанати. На цей час поліція здійснює детальну перевірку.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика



Додамо, що у київському супермаркеті, розташованому на вулиці Берковецькій, сталася сутичка між охоронцем та відвідувачкою. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка. Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка магазину також застосовувала силу і штовхнула його ногою. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.



