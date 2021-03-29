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    У Росії футбольні фанати влаштували в автобусі «дебош». 18+

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    Поведінка російських футбольних фанатів вийшла з-під контролю - У Росії футбольні фанати влаштували в автобусі «дебош». 18+
    Поведінка російських футбольних фанатів вийшла з-під контролю
    Фото: скріншот

    Хулігани не реагували на зауваження та влаштували погром в автобусі

    У російській Твері в міському автобусі хлопці розпочали масову бійку через зауваження не пити горілку прямо в салоні. Про це повідомляє Telegram-канал LifeShot.

    «Після зробленого зауваження хулігани почали громити все, що потрапляло під руку: розбили скло, спробували зламати двері і вибили з ноги телефон у одного з очевидців», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що агресивно налаштованими виявилися місцеві футбольні фанати. На цей час поліція здійснює детальну перевірку.

    Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

    Додамо, що у київському супермаркеті, розташованому на вулиці Берковецькій, сталася сутичка між охоронцем та відвідувачкою. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка. Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка магазину також застосовувала силу і штовхнула його ногою. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.

    Теги: Росія фанати бійка
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