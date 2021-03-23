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    Охоронець столичного супермаркету бив по голові відвідувачку (відео)

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    Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову - Охоронець столичного супермаркету бив по голові відвідувачку (відео)
    Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову
    Фото: «Київ Оперативний»

    Ймовірно інцидент стався через те, що потерпіла не вдягнула маску

    Сутичка між охоронцем та відвідувачкою сталася у київському супермаркеті, розташованому на вулиці Берковецькій. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка.

    Про це розповіли в Telegram-каналі «Київ Оперативний» і опублікували відео, з якого видно, що дія відбувається в магазині мережі «Ашан».

    Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка магазину також застосовувала силу і штовхнула його ногою. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.

    Судячи по ролику, жінка попалася не з «боязких», вона кричала охоронцеві і теж била його руками.

    Як чутно на запису інциденту, відвідувачка запевняла, що охоронець забрав у неї телефон.

    «Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима», – підписали відео в пабліку.

    Раніше стало відомо, що Оболонським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок охоронцю супермаркету, який спричинив тілесні ушкодження 20-річному відвідувачу. Чоловік, перебуваючи на посаді інспектора з безпеки супермаркету, під час словесної перепалки з групою юнаків, взяв металеву палицю та наніс удар в обличчя одному із них, внаслідок чого хлопець отримав травми у вигляді травматичного вивиху та злому зубів верхньої щелепи. У підсумку охоронця засудили до 150 годин громадських робіт, а супермаркет зобовʼязали виплатити юнаку понад 100 тис. гривень компенсації.

    Теги: Київ бійка телефон жінка магазин
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