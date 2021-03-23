Охоронець столичного супермаркету бив по голові відвідувачку (відео)

Ймовірно інцидент стався через те, що потерпіла не вдягнула маску

Сутичка між охоронцем та відвідувачкою сталася у київському супермаркеті, розташованому на вулиці Берковецькій. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка.

Про це розповіли в Telegram-каналі «Київ Оперативний» і опублікували відео, з якого видно, що дія відбувається в магазині мережі «Ашан».

Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка магазину також застосовувала силу і штовхнула його ногою. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.

Судячи по ролику, жінка попалася не з «боязких», вона кричала охоронцеві і теж била його руками.

Як чутно на запису інциденту, відвідувачка запевняла, що охоронець забрав у неї телефон.

«Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима», – підписали відео в пабліку.

Раніше стало відомо, що Оболонським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок охоронцю супермаркету, який спричинив тілесні ушкодження 20-річному відвідувачу. Чоловік, перебуваючи на посаді інспектора з безпеки супермаркету, під час словесної перепалки з групою юнаків, взяв металеву палицю та наніс удар в обличчя одному із них, внаслідок чого хлопець отримав травми у вигляді травматичного вивиху та злому зубів верхньої щелепи. У підсумку охоронця засудили до 150 годин громадських робіт, а супермаркет зобовʼязали виплатити юнаку понад 100 тис. гривень компенсації.