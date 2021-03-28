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    Навальний у в’язниці потребує знеболювального

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    Навальний має проблеми з ногою, але може ходити самостійно - Навальний у в’язниці потребує знеболювального
    Навальний має проблеми з ногою, але може ходити самостійно
    Фото: pravda.com.ua

    В ув’язненого опозиціонера болить нога

    Ув'язненому критику Кремля Олексію Навальному потрібен доступ до знеболювальних ін'єкцій, аби погамувати сильний біль у нозі.

    Про це йдеться в заяві Громадської спостережної комісії – напівофіційного органу, що має доступ до російських тюрем.

    «Сьогодні ми відвідали колонію і зустрілися з Олексієм Навальним, щоб з'ясувати проблеми з його здоров'ям і організацією медичного обслуговування», – повідомив голова комісії В'ячеслав Куликов. – У ході розмови ми з'ясували, що у нього болить нога і він попросив посприяти в отриманні уколів «Деклофенак» для зняття больового синдрому. При цьому він продовжує ходити самостійно».

    Раніше 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

    Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

    Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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      Теги: Росія путінський режим політика Олексій Навальний опозиція вирок
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