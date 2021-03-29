Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною

Доказів вакцинації Володимира Путіна немає – процес не знімали на камери

Наразі невідомо, який з препаратів був використаний при вакцинації російського президента

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що зазнав незначних побічних ефектів після отримання першої дози російського препарату від коронавірусу.

Про це він сказав він в ефірі державного телеканалу «Россия-1».

«Я прокинувся наступного ранку після щеплення, і мені здалося, що я відчув легкий біль у м’язах. Я взяв градусник ... у мене температура була нормальною», – сказав Путін.

Він додав, що також відчував дискомфорт у місці ін’єкції.

Наразі невідомо, який з препаратів був використаний при вакцинації російського президента. В Росії запевняють у наявності трьох вакцин від коронавірусу.

Росія розпочала кампанію вакцинації проти коронавірусу в грудні, тоді як самого Путіна щепили лише наприкінці березня. Російський президент пояснив затримку необхідністю поєднати вакцинацію з іншими щепленнями, які він планував отримати.

За даними російської соціологічної компанії «Левада-центр», станом на 1 березня майже дві третини росіян не бажають отримувати щеплення російським препаратом «Спутник V». Більшість респондентів називають основною причиною побічні ефекти.

На сьогоднішній день в Росії зареєстровано понад 4,5 мільйони заражень коронавірусом.

Путін анонсував свою вакцинацію напередодні в ході наради з питань по вакцинації. Тоді ж він заявив про начебто надійність і ефективність всіх трьох вітчизняних вакцин проти Covid-19 і доручив представити до державних нагород розробників.

Масова вакцинація від коронавірусу в Росії почалася з 18 грудня, однак для категорій громадян з груп ризику щеплення було доступне з 5 грудня. Щеплення роблять в основному двокомпонентною вакциною «Супутник V».

До слова, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини «Супутник V».

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина – єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину «Супутник V», яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація «Супутником» досі не почалася.

Як повідомлялося, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

Зазначимо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.