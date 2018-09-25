В РПЦ сподіваються, що до помісної української церкви перейде не більше чверті парафій УПЦ МП



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Фото: pravmir.ru Протоієрей Всеволод Чаплін

Всеволод Чаплін звинуватив Константинополь у лицемірстві і підміні віри

До нової Української православної помісної церкви, утвореної внаслідок отримання томосу про автокефалію, може перейти не більше чверті від усіх парафій УПЦ МП. Відповідний прогноз в інтерв’ю «Главкому» озвучив протоієрей Всеволод Чаплін, який тривалий час був офіційним спікером РПЦ.

«Навряд буде більше чверті (тих, хто перейде до автокефальної церкви – «Главком»), навіть якщо чинитиметься тиск», - сказав він.

За його словами, для РПЦ не має бути найголовнішим завданням убезпечити парафії УПЦ МП від переходу до Української православної церкви і опція простого інкорпорування УПЦ МП в нову структуру не має бути використана, бо тоді це було б «хитрощами».

«Всі ці хитрощі ганебні. Шлях компромісів – це шлях сатани. Заради чого ці всі хитрощі, щоби зберігати храми, щоби засідати на якихось урочистих зібраннях? Якщо заради цього хтось намагається відмовитися від повноти істини, значить, це більше не християнин, а прихильник розкоші, урочистих засідань і мирського благополуччя», - сказав протоієрей.

Більше того, зазначив Чаплін, РПЦ не мають турбувати проблеми УПЦ МП, отримані внаслідок радикальних рішень, прийнятих у Москві щодо Вселенського патріархату. Головне – зберегти «істину», заявив він.

«Для церкви головне бути з Богом. А що скажуть люди – діло десяте. Можна навіть втратити усі храми і залишитися єдиною істинною церквою. Є ж приклади з історії іконоборства, історія Фераро-Флорентійської унії тощо. (Флорентійська унія – угода від 6 липня 1439 року про об’єднання католицької і православної церков. Договір був підписаний на умовах визнання Православною церквою латинської догматики і верховенства Папи Римського під час збереження православних обрядів – «Главком»). Церква не там, де позитивні дані соціологів і оплески зрежисованої громадської думки. Церква там, де Христос, де не зруйнована істина», - заявив він.

Чаплін вважає, що після можливого утворення Української православної церкви шляхом надання томосу для священиків УПЦ МП постане питання вибору.

«Вибір буде моментом істини. Якщо для священика важливіше храм, дохід, церковний дім, він боятиметься це все втратити під тиском влади і радикальних політичних сил, що ж, значить він обрав не Христа, а гроші і земну благодать. Кількість тих, які перейдуть до так званої нової церкви залежить від того, наскільки влада буде продавлювати цей перехід до нової юрисдикції, якісь громадські сили на цьому жорстко наполягатимуть із застосуванням сили», - впевнений він.

Протоієрей РПЦ також переконаний: «те, що проповідує Фанар, значною мірою є підміною віри». За його словами, агресивна риторика Москви щодо дій Константинополя на фоні миролюбних заяв останнього є цілком виправданою, адже йдеться про «лицемірство» Вселенського патріархату.

«Так говорили святі (послуговувалися агресивною риторикою, говорили про війну), коли стикалися з єрессю і розколом. Вони застосовували найжорсткіші вирази. Дуже рідко, коли хтось з них послуговувався дипломатичними формулюваннями. Хто тут агресивна сторона, достатньо очевидно. Не ми надіслали своїх архієреїв до Туреччини, щоби там наводити католицький порядок, не ми судимо про те, що канонічно, а що ні у якийсь Північній Греції, не ми надаємо автокефалію Американській архієпископії Константинополя, де давно деякі мріють про певну автокефалію. Тому тут достатньо очевидно, хто є ініціатором проблеми. Очевидно і те, що мова лицемірної любові, коли тобі посміхаються, тебе обіймають, а наступного дня ухвалюють жорсткі ворожі рішення, то це мова брехні», - заявив Чаплін.

Коментуючи відмову митрополита Онуфрія піднятися під час хвилини мовчання у Верховній Раді у пам'ять українських воїнів, представник РПЦ пожалкував про занадто м’яку, на його думку, реакцію його церкви на вислови Фанара і повторив ряд кліше Кремля щодо шляхів повернення захопленого Донбасу в юрисдикцію України.

«Ми (РПЦ – «Главком») не засудили достатньо рішуче богословські відступи Фанара, ми дуже сподівалися на його добру волю. Не висловлювалися конкретніше проти так званого європейського вибору, який насправді є закабаленням вірян в Україні на користь міжнародних еліт, які сприймають православні народи як небезпечні, ворожі, такі, які потрібно розділяти і послаблювати. Потрібно було, як мінімум, посадити разом за стіл переговорів Київ, Донецьк і Луганськ, потрібно було відстояти права людей, які розмовляють російською мовою… Натомість пішли шляхом обережності, головним чином тому, щоби не втратити храми і монастирі. Але будівлі – це не головне, будівлі – ніщо, якщо втрачається істинна віра, пророчий голос, якщо втрачається пасторська сміливість. Це головна проблема», - сказав він.

Крім того, Чаплін виправдав часто скандальні поведінку і стиль життя ієрархів УПЦ МП традиціями, проте відзначив, що, зокрема, настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло міг бути стриманішим.

«У православній традиції єпископ має достатньо дороге облачання, яке повинно бути не гіршим, ніж у світської влади… Традиція православ’я така, що народ старається нести священику все найкраще і робити так, щоби він жив не гірше, ніж який-небудь представник світської влади. Є критика щодо цієї традиції у Московському патріархаті, але те саме є і у так званому Київському патріархаті, і у католиків тощо. Інша справа, що сам намісник Києво-Печерського монастиря міг би не підкреслювати власну владу, власне багатство, крутість. Такі маркери нібито громадської гідності були добрими на рівні села 1990-х років, коли дикий капіталізм вирвався на волю», - визнав він.

Нагадаємо, патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет вважає, що до автокефальної церкви в Україні приєднаються приблизно дві третини парафій нинішньої УПЦ Московського патріархату.