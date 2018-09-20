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    Філарет: Більша частина «московських» парафій перейдуть в УПЦ

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    <span>Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет перебуває з візитом у США&nbsp;</span> - Філарет: Більша частина «московських» парафій перейдуть в УПЦ
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет перебуває з візитом у США 

    За словами глави УПЦ КП, рішення про перехід кожної парафії буде прийматися прихожанами більшістю голосів

    До автокефальної церкви в Україні приєднаються приблизно дві третини парафій нинішньої УПЦ Московського патріархату, вважає патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет.

    Про це він заявив на конференції в Атлантичній раді, повідомляє Ліга.net.

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    За словами глави УПЦ КП, рішення про перехід кожної парафії буде прийматися прихожанами більшістю голосів – і якщо таке рішення буде ухвалено, незгодні з ним зможуть перейти в один із приходів, які залишаються в УПЦ МП.

    Філарет вважає основним завданням створення єдиної помісної церкви «зниження протистояння в суспільстві і відновлення церковного миру в Україні».

    «У парафіях Московського патріархату прихожан налаштовують проти України в інтересах російської влади… Саме це породжує напругу в суспільстві», – переконаний священнослужитель.

    Раніше патріарх Філарет повідомив, що всередині УПЦ МП вже почався рух у бік приєднання до майбутньої єдиної Української православної церкви.

    Вселенський патріархат вирішив надати Україні автокефалію. 7 вересня вселенський патріарх Варфоломій призначив своїх екзархів у Києві.

    У Російській православній церкві обурилися і протестують проти цього, вважаючи такі дії «грубим вторгненням на канонічну територію Московського патріархату».

    Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. 

    Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

    Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

    Цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

    Натомість соратник Новинського почав чорну кампанію проти екзархів Вселенського патріархату.

    Як заявив протодиякон Російської православної церкви Андрій Кураєв, після рішення Синоду Російської православної церкви припинити участь РПЦ у структурах Константинопольського патріархату, нова українська церква здобуде зв'язок зі світовим православ'ям, а Московський патріархат опиниться у глухому куті

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