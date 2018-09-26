В РПЦ так образились за Томос, що тепер «котять бочку» навіть на Афон



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Фото: pravmir.ru Протоієрей Всеволод Чаплін

Чаплін відмовив Афону у якійсь особливості

Вселенський патріархат у питанні наданні Україні автокефалії іде шляхом втрати віри, що може позначитись і на відносинах Російської православної церкви із Афоном, який знаходиться під юрисдикцією саме Константинополя. Зокрема, йдеться про можливість припинення євхаристійного спілкування (можливості спільного служіння літургії двома священиками – «Главком»), заявив в інтерв’ю «Главкому» протоієрей Всеволод Чаплін, який тривалий час був офіційним спікером РПЦ.

За його словами, припинення євхаристійного спілкування може статись навіть попри наявність на Афоні критиків патріарха Варфоломія.

«Наступним кроком РПЦ цілком може бути припинення усілякого євхаристійного спілкування, якщо антицерковна діяльність Фанара продовжиться. На Афоні багато хто критикує патріарха Варфоломія. Думаю, що контакт з цими людьми може зберегтися, в тому числі спільна молитва», - сказав він.

Разом з тим, Чаплін відмовив Афону у якійсь особливості.

«Але я не вважаю, що Афон – це якийсь унікальний центр духовності. Там є багато хорошого і багато поганого, є багато здорового і багато духовно хворого. Тому захоплення Афоном з боку деяких наших політиків і бізнесменів є перебільшенням. Переконаний, що далі слід іти шляхом викриття усіх неправд і консолідації усіх сил в православному світі, які стоять на позиціях не пошкодженого православ’я», - заявив він.

Протоієрей РПЦ також висловився за зміну існуючої системи, яка склалася у православ’ї. За його словами, церкви, які мають більшу значимість, мають отримати більший вплив.

«Система помісних церков, яка зараз існує і складається з 14, або 15 церков, виникла відносно нещодавно, у XIX і XX століттях. Вона не є священним писанням, вона не зафіксована в канонах. Думаю, її цілком можна перелаштувати так, щоби численні церкви і церкви, які представляють найзначиміші єпископські кафедри, чи то стародавні, чи нові, мали би адекватніший голос, адекватніший вплив, ніж вони мають зараз. Це якщо порівнювати із деякими стародавніми кафедрами, які мають славну історію, але втратили зв’язок з основною частиною православної пастви», - вважає він.

Чаплін також не виключив, що Українська православна церква у результаті отримання томосу може стати навіть більшою за кількістю приходів, ніж РПЦ. Проте, вважає він, ці дії Константинополя не є правильними.

«Звичайно, може так бути. Але знову ж таки, кількість – не головне. Одна маленька група людей може бути під церквою, а мільйони людей можуть виявитися сектою, якщо втратиться істинна віра. Ми бачимо, що Фанар усе більше і більше іде шляхом втрати», - заявив він.

Нагадаємо, патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет вважає, що до автокефальної церкви в Україні приєднаються приблизно дві третини парафій нинішньої УПЦ Московського патріархату.