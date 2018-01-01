В Санкт-Петурбурзі горів військово-морський інститут

Площа пожежі складала 1000 квадратних метрів

У будівлі Санкт-Петербурзького військово-морського інституту (Морський корпус Петра Великого) сталася пожежа. Про це повідомляється на сайті регіонального російського МНС. Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що загоряння в академії локалізовано, потерпілих немає. Командування навчального закладу спільно з правоохоронними органами з'ясовує причини