В Санкт-Петурбурзі горів військово-морський інститут
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Площа пожежі складала 1000 квадратних метрів
У будівлі Санкт-Петербурзького військово-морського інституту (Морський корпус Петра Великого) сталася пожежа.
Про це повідомляється на сайті регіонального російського МНС.
Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що загоряння в академії локалізовано, потерпілих немає. Командування навчального закладу спільно з правоохоронними органами з'ясовує причини події.
Військово-Морська академія - найстаріший вищий навчальний заклад Санкт-Петербурга.
Пожар в Морском корпусе Петра Великого сняли с квадрокоптера. На кадрах виден масштаб происшествия и то, каких усилий стоит огнеборцам сдерживать распространение пламени на соседние здания:https://t.co/NtXM9Xjiv4 #Пожар #Петербург pic.twitter.com/IEPkzT1fFz— Пятый канал Новости (@5tv) 20 січня 2018 р.
Пожар в старейшем учебном заведении Петербурга перешел на соседнее здание: https://t.co/l4pPOPqu0F #Пожар #Петербург pic.twitter.com/xL6WVm3kdg— Пятый канал Новости (@5tv) 19 січня 2018 р.
Площа пожежі складала 1000 квадратних метрів, їй присвоїли третій ранг складності. Горів четвертий поверх навчального корпусу, а також покрівля будівлі.
«Для ліквідації пожежі залучено від МНС: 22 одиниці техніки та 110 людини особового складу», — зазначили у відомстві.