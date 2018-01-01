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    В Санкт-Петурбурзі горів військово-морський інститут

    Площа пожежі складала 1000 квадратних метрів
    У будівлі Санкт-Петербурзького військово-морського інституту (Морський корпус Петра Великого) сталася пожежа. Про це повідомляється на сайті регіонального російського МНС. Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що загоряння в академії локалізовано, потерпілих немає. Командування навчального закладу спільно з правоохоронними органами з'ясовує причини
    • Сьогодні, 05:53
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    Вогонь охопив будівлю Військово-морського інституту в Санкт-Петербурзі
    Фото: Alexei Danichev / Sputnik
    Вогонь охопив будівлю Військово-морського інституту в Санкт-Петербурзі

    Площа пожежі складала 1000 квадратних метрів

    У будівлі Санкт-Петербурзького військово-морського інституту (Морський корпус Петра Великого) сталася пожежа.

    Про це повідомляється на сайті регіонального російського МНС.

    Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що загоряння в академії локалізовано, потерпілих немає. Командування навчального закладу спільно з правоохоронними органами з'ясовує причини події.

    Військово-Морська академія - найстаріший вищий навчальний заклад Санкт-Петербурга.

    Площа пожежі складала 1000 квадратних метрів, їй присвоїли третій ранг складності. Горів четвертий поверх навчального корпусу, а також покрівля будівлі.

    «Для ліквідації пожежі залучено від МНС: 22 одиниці техніки та 110 людини особового складу», — зазначили у відомстві.

    пожежа Росія Міноборони РФ
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