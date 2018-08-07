СБУ знайшла трьох «телефонних терористів», один з них дзвонив із тюрми



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На Рівненщині чоловік, перебуваючи у місцях позбавлення волі, повідомив про мінування локомотивного депо

Співробітники Служби безпеки затримали трьох осіб у різних регіонах України, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.

Про це 7 серпня заявили в прес-центрі СБУ.

Зокрема, на Одещині співробітники спецслужби викрили аноніма, який повідомив про мінування одного з районних судів та лікарні. «У такий спосіб зловмисник намагався зірвати судове слухання щодо продовження йому строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначили в СБУ.

«Телефонному терористу» оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Також в Одесі Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримали чоловіка, який перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, повідомив про нібито мінування одного з райвідділів поліції міста. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Іншого «мінера» правоохоронці викрили на Рівненщині. Перебуваючи у місцях позбавлення волі, місцевий мешканець повідомив про мінування локомотивного депо. Наразі матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу, скеровано до суду.

СБУ нагадує, що незалежно від мотивів «телефонних терористів», їхні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років.

«Телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.

Нагадаємо, перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що з початку 2018 року до поліції надійшло понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.