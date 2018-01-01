У Сирії обстріляли російську авіабазу: знищено сім літаків
- Сьогодні, 00:40
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В результаті нападу постраждали більше десяти військовослужбовців
В результаті мінометної атаки грудня на російській авіабазі Хмеймим в Сирії знищено сім літаків.
Про це повідомляє російське видання Комерсант з посиланням на військово-дипломатичні джерела.
Були знищені, як мінімум, чотири фронтові бомбардувальника Су-24, два багатоцільових винищувачів Су-35С і один військово-транспортний літак Ан-72. Вогнем було також підірвано склад боєприпасів.
Видання повідомляє, що в результаті нападу постраждали більше десяти військовослужбовців, не вказуючи, чи йдеться про росіян.
У Міноборони РФ інцидент поки ніяк не коментували.
Нагадаємо, 31 грудня в Сирії розбився російський вертоліт Мі-24, в результаті авіакатастрофи загинули обидва пілоти, борттехнік був відправлений у лікарню.
Як повідомлялось, за 2017 рік під час боїв в Сирії загинули 39 тисяч осіб.
21 листопада Путін з Асадом домовилися про завершення військової операції в Сирії. Після цього Путін віддав наказ про виведення військ з Сирії.