У Сирії обстріляли російську авіабазу: знищено сім літаків

В результаті нападу постраждали більше десяти військовослужбовців

В результаті мінометної атаки грудня на російській авіабазі Хмеймим в Сирії знищено сім літаків. Про це повідомляє російське видання Комерсант з посиланням на військово-дипломатичні джерела. Були знищені, як мінімум, чотири фронтові бомбардувальника Су-24, два багатоцільових винищувачів Су-35С і один військово-транспортний літак Ан-72. Вогнем



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Російський екіпаж Су-24 готується до вильоту. Авіабаза Хмеймім, Сирія

В результаті нападу постраждали більше десяти військовослужбовців

В результаті мінометної атаки грудня на російській авіабазі Хмеймим в Сирії знищено сім літаків.

Про це повідомляє російське видання Комерсант з посиланням на військово-дипломатичні джерела.

Були знищені, як мінімум, чотири фронтові бомбардувальника Су-24, два багатоцільових винищувачів Су-35С і один військово-транспортний літак Ан-72. Вогнем було також підірвано склад боєприпасів.

Видання повідомляє, що в результаті нападу постраждали більше десяти військовослужбовців, не вказуючи, чи йдеться про росіян.

У Міноборони РФ інцидент поки ніяк не коментували.

Нагадаємо, 31 грудня в Сирії розбився російський вертоліт Мі-24, в результаті авіакатастрофи загинули обидва пілоти, борттехнік був відправлений у лікарню.

Як повідомлялось, за 2017 рік під час боїв в Сирії загинули 39 тисяч осіб.

21 листопада Путін з Асадом домовилися про завершення військової операції в Сирії. Після цього Путін віддав наказ про виведення військ з Сирії.