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    В «Слузі народу» прокоментували конфлікт між Богданом та Бакановим

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    Виконувач обов'язки голови СБУ Іван Баканов - В «Слузі народу» прокоментували конфлікт між Богданом та Бакановим
    Виконувач обов'язки голови СБУ Іван Баканов
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «Може, в якихось моментах між Богданом та Бакановим буває неузгодженість або люди по-різному дивляться на ті самі механізми», - припускає Олександр Корнієнко

    Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, чи існує конфлікт між керівником Офісу президента Андрієм Богданом та виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Іваном Бакановим.

    «Там немає ніякого конфлікту – це одна команда. Може, в якихось моментах буває неузгодженість або люди по-різному дивляться на ті самі механізми. Ми з Андрієм Йосиповичем теж дискутували інколи під час президентської кампанії, але в результаті до якогось рішення завжди приходили, яке потім виявлялося правильним», - підсумував Корнієнко. 

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    Як повідомлялось раніше, у нового очільника Служби безпеки України Івана Баканова нібито намітився конфлікт із оточенням голови Офісу президента Андрія Богдана. Причина: за словами джерел в Офісі президента, Баканов не погоджує з Офісом призначення в СБУ.

    Також він оточив себе консультантами на кшталт головного військового прокурора Анатолія Матіоса і заступника генпрокурора Миколи Банчука, які нібито «радять» йому людей на посади.

    Ще однією причиною конфлікту стало те, що Баканов виступає за збереження скандального департаменту «К» (Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю), якого спочатку в Офісі президента хотіли позбутися.

    Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова. 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    16 липня син колишнього глави правління Приватбанку Дмитро Дубілет був призначений радником Баканова. 

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