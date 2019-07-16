Дубілет став радником Баканова
За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології - кращий спосіб боротьби з нею
Співзасновника monobank Дмитра Дубілета призначено радником тимчасово виконувача обов'язки глави Служби безпеки України Івана Баканова.
Про це 16 липня повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію джерел в СБУ.
Зазначається, що Дубілет у своєму Telegram-каналі написав, що його запросили до участі у декількох проектах щодо боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт з інформаційних технологій.
«Це не означає, що я пішов у політику. Я продовжую займатися monobank і бізнесом загалом. Просто тепер мій робочий день стане на кілька годин довшим», - повідомив він.
За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології - кращий спосіб боротьби з нею.
Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова.