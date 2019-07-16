Дубілет став радником Баканова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Дубілет

За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології - кращий спосіб боротьби з нею

Співзасновника monobank Дмитра Дубілета призначено радником тимчасово виконувача обов'язки глави Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це 16 липня повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію джерел в СБУ.

Зазначається, що Дубілет у своєму Telegram-каналі написав, що його запросили до участі у декількох проектах щодо боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт з інформаційних технологій.

«Це не означає, що я пішов у політику. Я продовжую займатися monobank і бізнесом загалом. Просто тепер мій робочий день стане на кілька годин довшим», - повідомив він.

За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології - кращий спосіб боротьби з нею.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова.