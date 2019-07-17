Голова штабу партії Зеленського розповів, як «Слуга народу» бореться з клонами



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Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Олександр Корнієнко: Ми вже відсудили партійність, бо 12 людей з цієї армії клонів (всього їх близько 85 по більш ніж 50 округах) вказали, що є членами партії «Слуга народу», хоча їх немає в партійному реєстрі

Перша інформація щодо клонів партії «Слуга народу» з’явилась ще в квітні – між першим та другим туром. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко, відповідаючи на питання про те, за що штаб тоді судиться, і чи запатентований на ньому бренд «Слуга народу».

Він додав, що у партії немає юридичних механізмів вплинути через Центральну виборчу комісію на те, що частина кандидатів вводить в оману виборців, вказуючи приналежність до «Слуги народу».

«ЦВК не має інструментарію перевірки відомостей, які надають кандидати, – комісія не може надіслати запит на підприємство, чи дійсно людина там працює», - зазначає Корнієнко.

Тому в «Слузі народу» вирішили діяти через суд по кількох напрямках.

«По-перше, ми вже відсудили партійність, бо 12 людей з цієї армії клонів (всього їх близько 85 по більш ніж 50 округах) вказали, що є членами партії «Слуга народу», хоча їх нема в партійному реєстрі. Ми виграли суд, і ЦВК була вимушена прибрати їхню партійність з бюлетенів», - розповідає керівник штабу партії.

Наступний напрямок – судитись за право на товарний знак «Слуга народу». «Зараз йде досудова підготовка, але відповідачем є оператор зовнішньої реклами, а не сам кандидат. Ми йдемо цивілізованим шляхом – спочатку пишемо лист, що ми власники знаку, який у вас висить незаконно, будь ласка, зніміть. Якщо протягом п’яти днів вони цього не зроблять, ми починаємо судитись», - пояснив Корнієнко.

Він додав, що є ще один напрямок – штаб вбачає в діях цих клонів ознаки злочину «перешкоджання волевиявленню громадян» і подав по цій статті заяву в поліцію.

При цьому Корнієнко, який є власником патенту на «Слугу народу», розказав, що приватні підприємства можна теж так називати. «А проти перекручених назв на кшталт «Зе-команда-Слуга народу», «Слуги народу», «Слуга закону» взагалі ніяк не можна боротись», - нарікає керівник штабу.

Кандидати в депутати за партійним списком «Слуги народу» вже зараз готують правки в виборче законодавство, щоб ці речі в майбутньому усувати. Зокрема, надати ЦВК право встановлювати місце роботи кандидатів.

Нагадаємо, згідно з останнім опитування Київського міжнародного інституту соціології, за «Слугу народу» готові проголосувати 52,3% опитаних, які визначилися і готові голосувати.