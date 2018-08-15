В США 14-річний школяр став кандидатом в губернатори
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На виборах хлопець змагатиметься з чотирма кандидатами
У американському Вермонті 14-річний Етан Зоннеборн балотується на пост губернатора штату.
Про це повідомляє CNN.
«Багато політиків думають не про виборців, а про корпорації та лобістів. Я вважаю, що молоде покоління здатне краще керувати штатом. Люди повинні бути впевнені, що про них піклуються», - заявив Зоннеборн.
На виборах хлопець змагатиметься з чотирма кандидатами. У випадку перемоги він планує залишити навчання у школі, а у випадку поразки, як він сам сказав, «завершить політичну кар’єру».
Вермонт і Канзас - єдині штати у США, де немає обмежень за віком для посади губернатора. Наймолодшому кандидату у Канзасі - 16 років.
Джерело: Громадське