В суботу до України в’їхала рекордна кількість людей

Західний кордон країни перетнуло 40 тисяч чоловік, з них 36 тисяч – громадяни країни

Великий наплив пов’язують з чутками про припинення безмитного ввозу автомобілів

Протягом суботи, 30 квітня, кількість людей, що в’їхала до України досягла 40 тисяч чоловік – рекордної кількості з початку російського вторгнення. Як йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, 36 тисяч із них – громадяни України.

Зазначається, що в останній день квітня було також зафіксовано рекордне з початку війни число транспортних засобів, що пройшли через кордон - 19 тисяч. Це може бути пов'язано з очікуваннями закриття вікна з пільгового ввезення в Україну автомобілів у зв'язку з внесеним до Верховної Ради відповідним законом, вказує «Інтерфакс».

Потік на виїзд 30 квітня залишився на рівні попереднього дня – 38 тисяч, ставши меншим за потік на в'їзд вперше з 24 квітня. 23 тисячі з виїжджаючих перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами зросла до 380 з 250 напередодні.

ДПСУ також роз’яснює, що пропуск повнолітніх громадян України здійснюється по закордонним паспортам, однак зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли мешканці країни не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

Раніше повідомлялося про затримання на кордоні українця призовного віку, який намагався виїхати в Молдову, заради чого переодягнувся жінкою.