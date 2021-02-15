У Канаді знову зійшла смертельна лавина

Сноубордиста знайшли за 45 хвилин після того, як його накрило лавиною

Біля популярного гірськолижного курорту на заході Канади зійшла снігова лавина. Внаслідок цього загинула одна людина.

Про це повідомляє CBC News.

45-річний чоловік відпочивав разом із двома іншими людьми, коли на них почала рухатися снігова лавина.

Сноубордиста знайшли за 45 хвилин після того, як його накрило лавиною. Але він загинув від отриманих травм.

Правоохоронці закликали відмовитися від катання поза межами трас у Віслері через нестабільність снігового покриву.

Це вже друге смертельна лавина за останні дні. У п’ятницю, 12 лютого, лавини у цьому ж регіоні накрили трьох людей, з яких один загинув, двоє інших отримали травми.

До слова, в австрійських Альпах у суботу, 30 січня, загинули троє лижників у трьох окремих інцидентах сходження лавин.

Перший трагічний випадок стався на гірськолижному курорті Кюхтай у федеральній землі Тіроль. Троє хлопців 14, 15 та 16 років вирішили з'їхати з траси й покататися на відкритій місцевості.

Під час спуску 16-річний хлопчина впав, вище нього почала сходити лавина і засипала його.

Двоє його товаришів змогли залишити небезпечне місце і покликали рятувальників. На жаль, юнака знайшли мертвим у снігу.

Інший випадок смертельного сходження лавини також відбувся у Тіролі, де у суботу загалом зійшло сім лавин. У горах в районі містечка Аксамер Лізум під 100-метрову лавину потрапив самотній гірськолижник під час сходження на вершину. Тіло засипаного снігом 48-річного австрійця знайшли випадково двоє інших гірськолижників, які проїжджали пізніше неподалік.

Крім того, під час гірськолижної поїздки у районі Пінцгау у Зальцбургу під лавину потрапив ще один самотній лижник. Знайомі кинулися шукати 29-річного чоловіка після того, як він не повернувся у визначений час. Вони натрапили на місце сходження лавини на маршруті руху лижника, пізніше під снігом рятувальники знайшли та тіло чоловіка.