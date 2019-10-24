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    В Техасі зіткнулися два вертольоти: є загиблі

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    В Техасі зіткнулися два вертольоти: є загиблі

    Дві людини загинули

    У повітрі над ранчо в штаті Техас (США) зіткнулися два вертольоти, в результаті чого загинули дві людини.

    Про це повідомляє телеканал ABC.

    Як зазначили у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA), інцидент стався в середу вранці, 23 жовтня, в громаді Хебронвілл. Вона розташовується в 260 км на південь від міста Сан-Антоніо.

    В результаті зіткнення дві людини загинули і ще одна постраждала.

    У техаському Департаменті громадської безпеки повідомили, що один вертоліт зміг приземлитися, а інший розбився. FAA і Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування.

    США авіакатастрофа вертоліт розслідування
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