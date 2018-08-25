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    У світі

    На парковці американського бару екстрено сів військовий вертоліт

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    На парковці американського бару екстрено сів військовий вертоліт

    В результаті інциденту ніхто не постраждав

    У США військово-транспортний вертоліт Boeing CH-47 Chinook екстрено сів на парковці бару в місті Фестус (штат Міссурі). Інцидент стався в понеділок, 20 серпня.

    За інформацією телеканалу, пілотові вертольота довелося посадити судно поблизу бару Taytro's через сильні пориви вітру і дощу. Спочатку борт прямував в Коннектикут.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Фото з військовими опублікували на Facebook-сторінці бару.

    Раніше найбільший транспортний літак ВПС США C-5 Galaxy здійснив аварійну посадку на авіабазі в Сан-Антоніо, штат Техас. У машини не вийшла передня стійка шасі, проте, пілоти змогли зупинити повітряне судно і не постраждати.

    Джерело: Центр транспортных стратегий

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