На Одещині затримали зловмисника, який вбив чоловіка на вокзалі у Крижополі



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Працівники управління карного розшуку у Вінницькій області спільно з колегами Крижопільського відділення поліції затримали підозрюваного у вбивстві

24 липня в Крижополі на залізничному вокзалі зловмисник пограбував та вбив 45-річномго чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Тепер вбивці загрожує до 10 років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від лікарів Крижопільської лікарні, що близько 9.00 у реанімаційному відділенні лікарні помер чоловік, який з численними тілесними ушкодженнями в стані алкогольного сп’яніння близько третьої години ночі був доставлений каретою швидкої допомоги з залізничного вокзалу.

Як розповів начальник управління карного розшуку головного управління Національної поліції Вінниччини Андрій Дамзін, злочин був вчинений на залізничному вокзалі, де великий потік людей, відтак це значно ускладнило роботу оперативників. Поліцейські встановили усі потяги, що в момент злочину зупинялися на станції Крижопіль та перевірили усіх пасажирів, які здійснювали тут посадку-висадку.

Вжитими оперативними та розшуковими заходами розшуковці встановили та затримали зловмисника, підозрюваного у вчиненні цього злочину. Ним виявися 22-річний житель села Джугастра Крижопільського району.

За попередніми даними, підозрюваний, який проживає на Одещині, приїжджав у Крижопільський район відвідати батьків. Повертаючись додому, у вбиральні на залізному вокзалі він помітив нетверезого чоловіка та вирішив його пограбувати. Зловмисник наніс потерпілому удари по голові та відібрав мобільний телефон та особисті речі. Небайдужі люди, які виявили побитого чоловіка, викликали швидку допомогу, але лікарям його врятувати не вдалось.

В ході розслідування оперативники знайшли та вилучили з магазину на території одеського ринку телефон потерпілого.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру.

Джерело: Vinbazar