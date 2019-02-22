Україна відповіла Угорщині на заяву про «напівфашистський» закон



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У МЗС прокоментували заяви глави адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуяша щодо закону про освіту

МЗС України вважає неприпустимими маніпулювання Будапешта і подальші вимоги Угорщини щодо зміни українського освітнього закону.

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України на запити ЗМІ щодо останніх висловлювань угорських посадовців про Україну.

Речниця нагадала, що ухвалений відповідно до внутрішнього законодавства та українських міжнародних зобов'язань Закон України «Про освіту» пройшов експертизу Венеціанської Комісії, а її рекомендації перебувають у стадії виконання.

«Вважаємо неприпустимими подальші вимоги щодо зміни ухваленого законодавства, маніпулювання такими епітетами як «напівфашистський закон», як і фактами щодо його змісту», - йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що Київ веде діалог з партнерами через обраних народами цих країн представників і очікує такої ж поваги до вибору українського народу.

Речниця запевнила, в Україні «ні уряд, ні суспільство не мають антиугорських настроїв і залишаються готовими до діалогу з Угорщиною».

Раніше угорський уряд назвав освітній закон в Україні «напівфашистським».

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини почав кампанію, націлену на президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і угорсько-американського бізнесмена Джорджа Сороса.

Речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що кампанія Угорщини - це приклад дезінформації.

У свою чергу президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зазначив, що партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орба