В Україні 15 єпархій Московського патріархату перестали поминати Кирила

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій досі поминає Партіарха РПЦ Кирила на богослужіннях

Через війну в Україні всередині УПЦ МП існують тенденції на віддалення від Російської православної церкви. Про це заявив заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Речник УПЦ (МП) прокоментував низку заяв патріарха РПЦ Кирила, а також інформацію про те, що той благословив російських військовослужбовців на війну проти України:

«Взагалі заяви і дії патріарха Кирила, і його оцінка російсько-української війни, і нападу на Україну, і вторгнення відкритого в Україну, вона є, м’яко кажучи, дивною, а точніше, абсолютно неадекватною. І його заяви викликали шалений спротив. Нерозуміння, несприйняття і спротив», – сказав Данилевич.

Зокрема, йдеться про спротив і серед духовенства УПЦ (МП).

«Багато священників і навіть єпископів припинили поминати Патріарха Кирила. Щонайменше, 15 єпархій з 53 церкви (УПЦ (МП) – ред.) заявили про припинення поминання. Те, що робить патріарх – це його особистий гріх», – додає протоієрей.

Чи можливий розрив УПЦ (МП) із Російською православною церквою, з огляду на сказане, він зауважує:

«Про це думається, про це говориться всередині церкви, і особливо я бачу на низах, серед духовенства, навіть єпископів, багато про це говориться, і зрозуміло, що ці зміни, про які ви говорите, вони можливі вже після завершення активних бойових дій. Тому що зараз навіть зібрати собор (збори керівництва церкви – ред.) в умовах бойових дій – є неможливим», - додає речник УПЦ (МП).

Водночас предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій досі поминає Партіарха РПЦ Кирила на богослужіннях, але вже за скороченою формулою, підсумовує Данилевич. Це, на його думку, теж свідчить про початок певних тенденцій, адже позиції Онуфрія та Кирила разюче різняться.

Утім, за словами протоієрея, наразі про об’єднання УПЦ (МП) із помісною Православною церквою України не йдеться.

Нагадаємо: окремі єпархії УПЦ МП вже припинили поминання патріарха Кирила на всіх богослужіннях. Зокрема про це заявили Львівська та Івано-Франківська єпархії. Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

Вселенський Патріарх Варфоломій не заперечує можливості його поминання без якихось додаткових канонічних процедур для тих, хто не бачить для себе інших варіантів, у тому числі через приєднання до Помісної церкви України.

Проте, намісник Лаври митрополит Павло не став засуджувати Кирила і Росію. Навпаки заявив, що українці не чули застережень і «тепер пожинають плоди». Перед війною ще один митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич) закликав українців не боятися війни і змиритися.

А настоятель Святогірської Лаври, яку вчора бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.