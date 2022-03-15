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    Amway припиняє роботу в Росії

    В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Amway припиняє роботу в Росії
    В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Причина – російська військова агресія проти України

    Міжнародний виробник товарів масового попиту для краси та здоров’я Amway припиняє роботу в Росії через її військову агресію проти України.

    Про це повідомляється в офіційному релізі компанії.

    «Реальність нашого бізнесу така, що у нас є друзі, колеги та підприємці Amway в обох країнах, які роками працювали разом у гармонії із загальною метою. Проте війна, що триває, а також глобальне правове та операційне середовище унеможливлюють продовження бізнесу, як це було, у Росії, тому ми оголошуємо про негайне призупинення імпорту продукції та інших операцій», – пояснила компанія в релізі.

    Заснований у 1959 році Amway Corp – міжнародний виробник товарів масового попиту для підтримки краси, здоров’я та господарювання.

    Наразі працює більш ніж у 100 країнах. Загальний обсяг продажів за 2020 рік становив $8,5 млрд.

    Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.\

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    Теги: санкції війна путін весна #stoprussia
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    Amway припиняє роботу в Росії