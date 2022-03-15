Росіяни зіштовхнулись з небувалою русофобією

Що не так з росіянкою, яка вибігла в ефір або як працює російська пропаганда

Ні для кого не секрет, що останні тижні в Європі та світі розпочалась масова «антиросійська кампанія».

Росіян пресують на всіх можливих площадках: кафе і ресторанах, магазинах і готелях, школах і вузах.

Щоб протистояти цьому росіяни минулого тижня запустили на всіх можливих ресурсах потужну інформаційну кампанію «стоп русофобію». Мовляв російські люди не винні. Це все Путін та політики. Для чого ви накладаєте на Росія санкції? Верніть нам кока-колу та Макдональдс, ми ж не винні у звірствах росармії в Україні.

Так от, на мою думку, вчорашня постановочна картинка на ТБ із так званою героїчною журналісткою це елемент цієї кампанії.

Жінка, яка всі останні дні публічно підтримувала російське вторгнення раптом (!) проскочила у прямий ефір (!) з антивоєнним плакатом (!) серйозно? в Росії? і вибігла у прямий ефір (?)

Просто нагадаю, що телевізійні правила зйомки новин впринципі не передбачають прямих ефірів. Будь-який телевізійник скаже, що новини пишуться інакше.

Тому вам «показали» у «так званному прямому ефірі» те що хотіла донести російська пропаганда в рамках кампанії «стоп русофобія» і маємо результат, який хотіли російські пропагандисти.

Замість того, щоб говорити про звірства рашистів в Маріуполі та Гостомелі всі обговорюють «постановочний подвиг» російської пропагандистки.

І всі кажуть, от бачите – не всі росіяни однакові. Є й хороші. Там не все так однозначно.

Підсумовуючи скажу коротко – не ведіться на російську пропаганду. Там працюють професіонали високого класу.

За парєбріком світла немає.

Нам своє робити. Підтримувати армію, волонтерити, працювати на своєму місці і бути критичним до пропаганди!

Так переможемо!

Слава Україні!

Джерело: блог Віктора Тарана

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