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    Новини

    В Україні анонсували реформу дошкільної освіти – МОН

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    Відомство хоче привести її до загальноєвропейського рівня, з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки - В Україні анонсували реформу дошкільної освіти – МОН
    Відомство хоче привести її до загальноєвропейського рівня, з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки

    Майже 15 000 закладів дошкільної освіти діють в Україні

    Міністерство освіти і науки планує реформувати систему дошкільної освіти. Про це заявляє в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.

    За його даними, в Україні діють майже 15 000 закладів дошкільної освіти.

    Міністерство освіти і науки навчання Сергій Шкарлет
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