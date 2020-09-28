В Україні анонсували реформу дошкільної освіти – МОН
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Відомство хоче привести її до загальноєвропейського рівня, з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки
Майже 15 000 закладів дошкільної освіти діють в Україні
Міністерство освіти і науки планує реформувати систему дошкільної освіти. Про це заявляє в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.
За його даними, в Україні діють майже 15 000 закладів дошкільної освіти.
«Концепція Нової української школи змінила підходи до освітнього процесу. Міністерством визначено амбітну мету - реально реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку з загальноєвропейськими з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки», – зазначив він.