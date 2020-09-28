В Україні анонсували реформу дошкільної освіти – МОН



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Відомство хоче привести її до загальноєвропейського рівня, з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки

Майже 15 000 закладів дошкільної освіти діють в Україні

Міністерство освіти і науки планує реформувати систему дошкільної освіти. Про це заявляє в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.

За його даними, в Україні діють майже 15 000 закладів дошкільної освіти.

«Концепція Нової української школи змінила підходи до освітнього процесу. Міністерством визначено амбітну мету - реально реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку з загальноєвропейськими з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки», – зазначив він.

Нагадаємо, що у Київській області на самоізоляції вже понад 200 шкільних класів.

До слова, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.