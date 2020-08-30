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    Наука та освіта

    У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас, - Ляшко

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    У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас - У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас, - Ляшко
    У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас
    Фото: Reuters

    Учням доведеться піти на 14-денну самоізоляцію

    У разі, якщо хоча б в одного учня підтвердять захворювання на коронавірус, то весь клас відправлять на карантин.

    Такі рекомендації для навчальних закладів розробили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

    Як пояснив Ляшко, весь клас буде вважатися особами, що близько контактували з хворим, тому їм доведеться піти на 14-денну самоізоляцію.

    Столичний мер Віталій Кличко повідомив сьогодні, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день. 

    Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

    Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

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