У Київській області на самоізоляції вже понад 200 шкільних класів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр просить дотримуватись правил

На самоізоляції знаходяться понад 14 тисячі учнів

В Київській області на самоізоляції знаходяться 218 окремих класів через виявлення підтверджених випадків Covid-19. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає пресслужба КОДА.

«У зв’язку із виявленими підтвердженими випадками коронавірусу, на самоізоляції знаходяться 218 окремих класів у 95 закладах освіти (5636 учнів). Ще 25 закладів загальної середньої освіти повністю переведено на дистанційну форму навчання. А це ще 8437 учнів», – розповів Володін.

Також повідомляється, що вже повернулись на очну форму навчання 11 закладів загальної середньої освіти, що раніше були на карантині через випадки коронавірусу.

Окрім того, усього до закладів освіти після періоду самоізоляції повернулись 7220 учасників освітнього процесу.

Нагадаємо, що 145 класів відправили на самоізоляцію через спалах Covid-19. Загалом їх понад 200 тисяч.

Також, на Київщині закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки.

До слова, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.



