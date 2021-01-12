В Україні бракує запасів вугілля на складах електростанцій – Міненерго

На складах знаходиться 233 тисячі тонн вугілля антрацитної групи, який не видобувається в Україні, а також 388,8 тис тонн вугілля газової групи українського видобутку

На складах ТЕС знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля, що на 324 тис тонн менше необхідної норми

Станом на 12 січня 2021 року на складах ТЕС знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля, що на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року. Про це свідчить статистична інформація на сайті Міненерго.

За даними відомства, на складах знаходиться 233 тисячі тонн вугілля антрацитної групи, який не видобувається в Україні, а також 388,8 тис тонн вугілля газової групи українського видобутку.

Зазначається, що за нормами гарантованих запасів відповідно до Порядку формування прогнозного балансу ОЕС, на складах має знаходитися мінімум 208,9 тис тонн вугілля антрацитної групи і 737,2 тис тонн вугілля газової групи, загалом ─ 946,1 тис тонн.

У цей період січня 2020 року на складах ТЕЦ було 2,6 млн тонн вугілля.

Водночас на складах ТЕЦ ─ 137,5 тисяч тонн вугілля, це більше нормативу на 124,7 тис тонн.

Як повідомлялося, Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.