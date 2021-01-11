Україну, без зміни умов Нацплану щодо викидів, чекають віялові відключення, – «Укренерго»

За прогнозом «Укренерго», вже у 2025 році на Україну може очікувати дефіцит електроенергії

Без зміни умов та термінів Національного плану щодо скорочення викидів (НПСВ), який почав діяти з 2021 року, в Україні можливий початок віялових відключень, оскільки для виконання цього Плану необхідно вивести з експлуатації занадто багато блоків ТЕС та ТЕЦ. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

В компанії повідомили, що згідно з Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) передбачалось одночасне виведення з енергосистеми не більше 5 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ для екомодернізації. Проте воєнні дії на Донбасі та економічна криза, викликана пандемією Covid-19, не дозволяють використати передбачені планом механізми фінансування таких заходів.

Внаслідок цього, за прогнозом «Укренерго», вже у 2025 році, за умови невиконання НПСВ, загальна встановлена потужність ТЕС буде зменшена на близько 7,2 ГВт (з 15,4 до 8,2 ГВт), що спричинить дефіцит електроенергії та змусить обмежити її споживання для забезпечення балансу в системі.

«У Звіті з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей зазначено, що виведення з експлуатації значної частини ТЕС, які не виконали вимоги НСВП, вже у 2025 році може призвести до дефіциту генеруючих потужностей для надійного енергопостачання та балансування енергосистеми у період максимальних навантажень. Вже у 2027-2028 роках при доступній потужності ТЕС 3,6-5,8 ГВт прогнозується гострий дефіцит потужностей, який доведеться компенсовувати у тому числі за рахунок обмеження споживання для забезпечення балансу в енергосистемі», – повідомили в «Укренерго».

В компанії зазначили, що для підвищення маневрової спроможності об’єднаної енергосистеми вже у 2022 році необхідно впровадити 2 ГВт високоманеврових потужностей зі швидким стартом та до 0,5 ГВт потужностей систем регулювання та підтримки частоти. Також наголосили на необхідності внесення змін до Національного плану щодо скорочення викидів.

«Для забезпечення енергетичної безпеки, балансової надійності, живучості енергосистеми та її нормального режиму роботи при існуючій та прогнозованій структурі генеруючих потужностей оператор системи передачі рекомендує скоригувати терміни виконання цілей НПСВ з обов’язковим визначенням джерел фінансування необхідних заходів», – повідомили в «Укренерго».

Як повідомлялося, на думку президента Українського Національного комітету CIGRE Олександра Светелика, Україні загрожує втрата енергетичної безпеки через примусове виведення в тривалі ремонти енергоблоків теплоелектростанцій, якщо не зрушити терміни реалізації НПСВ, впровадження якого очікується з 2021 року.

Експерт із питань енергетики Сергій Чех вважає, що Україна повинна актуалізувати Національний план зі скорочення викидів оскільки виконання його вимог може призвести до втрати найефективніших блоків ТЕС і ТЕЦ через відсутність фінансування на екологічні ремонти.

В свою чергу заступник директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, а також співрозробник НПСВ Ігор Вольчин наголошує, що завдяки розвитку зеленої енергетики і скороченню виробництва електроенергії з вугілля Україна виконуватиме вимоги НПСВ, навіть якщо реалізацію положень щодо зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ відтермінувати.

Національний план скорочення викидів затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичного Співтовариства істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.

Після ухвалення НПСВ майже нічого не було зроблено, щоб він запрацював із 2021 року.

Прописавши вимоги, які повинні виконуватися установками, законодавством не були передбачені джерела фінансування їх модернізації, що поставило на паузу втілення плану. Обсяг необхідних коштів оцінюється в 4,13 млрд євро.