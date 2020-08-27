Київ планує побудувати завод для утилізації відпрацьованих батарейок



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Наразі в Україні немає заводу, де можна було б утилізувати хімічні відходи

Київ обговорює з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України створення переробного комплексу

Київ завершує роботу над Регіональним планом управління відходами, який включатиме низку заходів для цивілізованого вирішення питання утилізації відходів. Незабаром відбудеться його презентація. Місто, зокрема, опрацьовує питання будівництва переробного комплексу, який також передбачатиме безпечну утилізацію відпрацьованих батарейок і поводження з хімічними відходами. Це питання нині обговорюється спільно із профільним міністерством. Про це під час «прямої лінії» у КП в Україні повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Кілька місяців тому спільно з комунальним підприємством «Київкомунсервіс» відправили першу партію батарейок на переробку до Румунії. Зібрали та відвантажили понад 70 тонн. На жаль, утилізувати такі відходи в Україні ми не можемо, оскільки немає відповідних потужностей. Тому спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України обговорюємо створення такого стратегічно важливого об’єкту, що буде спрямований на поводження з хімічними відходами», – зауважив заступник голови КМДА.

За його словами, це вперше в Україні, коли місто Київ і муніципальне підприємство зібрало та вивезло за межі країни таку кількість батарейок. І в цьому напрямку столиця планує працювати більш системно.

Нагадаємо, що «Київкомунсервіс» відвантажило для відправлення понад 70 тонн батарейок, що будуть відправлені на переробку на завод GreenWEEE (Румунія).

До слова, навесні цього року на столичній Троєщині невідомі викинули близько 300 кілограмів використаних батарейок.