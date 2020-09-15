Фонд держмайна продає перший спиртзавод



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Графік аукціонів буде досить щільним – по два в тиждень. Перший відбудеться 15 жовтня, - Сенниченко

За словами Сенниченка, розпочинається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі

Фонд держмайна сьогодні, 15 вересня, оголосив про проведення приватизаційного аукціону щодо державного підприємства «Немирівський спиртовий завод». Про це у Facebook написав голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

За словами Сенниченка, розпочинається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі.

«Ринок чекав цього давно, критично потребуючи детінізації та демонополізації. І от 12 серпня Кабмін затвердив необхідну для цього Програму реформування і розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки. Тож Фонд держмайна переходить до реалізації найважливішого аспекту Програми – приватизації підприємств, що входять до ДП «Укрспирт» та Державного концерну «Укрспирт», – написав він.

Сенниченко нагадав, що зміни до Закону про державне регулювання виробництва та обігу спирту вступили в дію 1 липня 2020 року, а Програму реформування галузі затвердили місяць тому.

«Розпочали підготовку до приватизації з ДП «Укрспирт» — 41 заводу, що входять до його складу. Підприємства концерну «Укрспирт» — на черзі. На першому етапі Фонд держмайна отримав 12 об’єктів, що складаються з окремого майна спиртзаводів ДП «Укрспирт», так званих МПД – місць провадження діяльності. Немирівський МПД – один із них. Інформація про МПД доступна на www.privatizaton.gov.ua», – додав Сенниченко.

Голова Фонду держмайна запевнив інвесторів, що для приватизації державних спиртзаводів створено найсприятливіші умови.

«До літа 2021 року спирт в Україні можна буде виробляти виключно на спиртзаводі, купленому у держави на приватизаційному аукціоні. Адже закон передбачає, що дозволи на будівництво та введення в експлуатацію нових підприємств з виробництва спирту надаватимуться тільки з 1 липня 2021 року. На цей час у вас усі переваги перед тими, чий спиртовий бізнес поки лишень в планах. Більше того, держава захистила українського виробника обмеженням імпорту спирту в Україну, яке діятиме до 1 січня 2024 року», – наголосив Сенниченко.

Голова Фонду держмайна додав, що графік аукціонів буде досить щільним – по два в тиждень. Перший відбудеться 15 жовтня.

Стартова ціна на спиртзаводи справедливо визначена за підсумками інвентаризації. Прибутки, які працюючий спиртзавод принесе своєму власнику, точно варті того, аби за нього поборотися на прозорому аукціоні. Я чомусь не сумніваюся, що ціна за активи злітатиме. З усією інформацією про МПД можна ознайомитися на www.privatizaton.gov.ua (каталог «Спиртова галузь»), на сайті ProZorro.Продажі, на сайтах авторизованих майданчиків. Для детальнішої інформації про об’єкти – велкам до віртуальних кімнат даних. Якщо й після цього залишилися питання – на сторінках об’єктів є контакти відповідальних осіб, — додав Сенниченко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив програму реформування й розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки.