Фонд держмайна продає перший спиртзавод
За словами Сенниченка, розпочинається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі
Фонд держмайна сьогодні, 15 вересня, оголосив про проведення приватизаційного аукціону щодо державного підприємства «Немирівський спиртовий завод». Про це у Facebook написав голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.
За словами Сенниченка, розпочинається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі.
«Ринок чекав цього давно, критично потребуючи детінізації та демонополізації. І от 12 серпня Кабмін затвердив необхідну для цього Програму реформування і розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки. Тож Фонд держмайна переходить до реалізації найважливішого аспекту Програми – приватизації підприємств, що входять до ДП «Укрспирт» та Державного концерну «Укрспирт», – написав він.
Сенниченко нагадав, що зміни до Закону про державне регулювання виробництва та обігу спирту вступили в дію 1 липня 2020 року, а Програму реформування галузі затвердили місяць тому.
«Розпочали підготовку до приватизації з ДП «Укрспирт» — 41 заводу, що входять до його складу. Підприємства концерну «Укрспирт» — на черзі. На першому етапі Фонд держмайна отримав 12 об’єктів, що складаються з окремого майна спиртзаводів ДП «Укрспирт», так званих МПД – місць провадження діяльності. Немирівський МПД – один із них. Інформація про МПД доступна на www.privatizaton.gov.ua», – додав Сенниченко.
Голова Фонду держмайна запевнив інвесторів, що для приватизації державних спиртзаводів створено найсприятливіші умови.
«До літа 2021 року спирт в Україні можна буде виробляти виключно на спиртзаводі, купленому у держави на приватизаційному аукціоні. Адже закон передбачає, що дозволи на будівництво та введення в експлуатацію нових підприємств з виробництва спирту надаватимуться тільки з 1 липня 2021 року. На цей час у вас усі переваги перед тими, чий спиртовий бізнес поки лишень в планах. Більше того, держава захистила українського виробника обмеженням імпорту спирту в Україну, яке діятиме до 1 січня 2024 року», – наголосив Сенниченко.
Голова Фонду держмайна додав, що графік аукціонів буде досить щільним – по два в тиждень. Перший відбудеться 15 жовтня.
Стартова ціна на спиртзаводи справедливо визначена за підсумками інвентаризації. Прибутки, які працюючий спиртзавод принесе своєму власнику, точно варті того, аби за нього поборотися на прозорому аукціоні. Я чомусь не сумніваюся, що ціна за активи злітатиме. З усією інформацією про МПД можна ознайомитися на www.privatizaton.gov.ua (каталог «Спиртова галузь»), на сайті ProZorro.Продажі, на сайтах авторизованих майданчиків. Для детальнішої інформації про об’єкти – велкам до віртуальних кімнат даних. Якщо й після цього залишилися питання – на сторінках об’єктів є контакти відповідальних осіб, — додав Сенниченко.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив програму реформування й розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки.