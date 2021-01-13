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    В Україні частішають напади на журналістів: чому і де торік били представників ЗМІ

    • Розсилка
    Фізична агресія українців до представників ЗМІ зростає&nbsp; - В Україні частішають напади на журналістів: чому і де торік били представників ЗМІ
    Фізична агресія українців до представників ЗМІ зростає 
    Фото: Гал-інфо

    14 разів на журналістів нападали через те, що вони готували репортажі про порушників каранину

    Протягом 2020 року в Україні зафіксували 77 нападів на журналістів. Про це повідомляє пресслужба Національної спілки журналістів.

    Такі дані демонструє «Індекс фізичної безпеки журналістів», складений спілкою. Від нападів постраждав 101 представник ЗМІ. У 2019 році трапилися 75 інцидентів застосування сили до журналістів, у яких постраждали 86 медійників.

    Спілка повʼязує зростання випадків фізичної агресії щодо журналістів насамперед із психологічною напругою в суспільстві, викликаною запровадженими урядовими карантинними обмеженнями.

    За кількістю нападів «лідирує» київський регіон. У столиці та області – 26 випадків застосування сили до працівників ЗМІ. На другому місці – Одеська область (дев'ять випадків), у Львівській і Харківській – по шість, у Дніпропетровській і Херсонській – по п'ять.

    Страаждають від нападів й жінки-журналістки: у 2020-му році постраждали 36 працівниць медіа (у 2019-му – 34). Новою небезпечною темою є висвітлення дотримання в Україні карантинних обмежень. Таких випадків, коли порушники карантину нападали на представників ЗМІ, зафіксовано 14.

    Представники поліції чи різних правоохоронних структур застосовували силу до медійників шість разів, посадовці, депутати й чиновники – чотири рази. Один випадок відбувся із застосуванням зброї.

    Нагадаємо, у грудні в Києві невідомий намагався перешкодити зйомкам сюжету про ожеледицю на столичних вулицях, проте послизнувся і впав. За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів поліція розпочала кримінальне провадження.

    Також  2 травня в Харкові побили журналіста Микиту Книша. Він представився журналістом та задавав молоді на одній з парковок питання про порушення ними карантинних обмежень. Поліція розслідує справу за статтями про «розбій» та «погрозу або насильство щодо журналіста».

    Теги: ЗМІ бійка напад поліція карантин журналіст
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