Під час зйомки сюжету у прямому ефірі журналістку вдарив невідомий

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника задля притягнення його до відповідальності

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів біля станції метро «Видубичі» в Києві поліція розпочала кримінальне провадження.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють особу зловмисника задля притягнення його до відповідальності. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні до столичної поліції по спецлінії 102 від журналістки одного із місцевих телеканалів надійшло повідомлення про те, що біля станції метро «Видубичі» під час зйомки сюжету у прямому ефірі її вдарив невідомий. На виклик оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції», - повідомили в поліції.

Правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілу та свідків події. Також оперативники проаналізували відео журналістів, де зафіксовано правопорушника.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років.

У рамках досудового розслідування поліцейські проводять необхідні слідчі дії та оперативні заходи для затримання правопорушника та притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві невідомий намагався перешкодити зйомкам сюжету про ожеледицю на столичних вулицях, проте послизнувся і впав.