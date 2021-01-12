У Полтаві сталася стрілянина: одна людина поранена

У Полтаві сталась перестрілка між озброєними людьми

Поліція перекрила усі виїзди з міста

У Полтаві, на вулиці Нижньомлинській, сталася стрілянина, в результаті якої постраждала людина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

Як зазначається, під час конфлікту між чоловіками, один із них отримав вогнепальне поранення. Постраждалого госпіталізували.

«На часі поліція встановлює обставини інциденту та причетних до нього осіб», – йдеться у повідомленні пресслужби.

< blockquote cite = "https://www.facebook.com/police.polt/posts/3159298370839096" class = "fb-xfbml-parse-ignore" > # Полтава: поліція встановлює обставини стрілянини на вул. Нижньомлинській Поліція получила ПОВІДОМЛЕННЯ про Інцидент ... Опубліковано Поліція Полтавської області & NBSP; Вівторок, 12 січня +2021 р.

Місцеве видання «Полтавщина» також інформує, що у Полтаві сталась перестрілка між озброєними людьми. Поліція перекрила усі виїзди з міста.

Нагадаємо, 9 січня ввечері на парковці у Рівному сталась стрілянина. Відомо, що двох чоловіків доставили до медичного закладу Рівного. Лікарі кажуть, що наразі потерпілі перебувають у стані середньої важкості. За даними із соцмереж, поранення було завдано з травматичного пістолета.

Нагадаємо, 1 січня у Кременчуці Полтавської області місцевий житель стріляв по таксі через відмову водія везти велику компанію.