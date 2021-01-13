МВС назвало кількість хворих на коронавірус полісменів

Копам доводиться багато працювати в місцях, де скупчуються люди

Найбільша кількість хворих правоохоронців – у Донецькій та Запорізькій областях та у місті Києві

Від початку пандемії коронавірус виявили у 31 563 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ, одужало – 30 742 особи, померло від коронавірусної хвороби – 107.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Зазначається також, що впродовж доби, яка минула, було зафіксовано 205 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Найбільша кількість хворих – у Донецькій, Запорізькій областях та у місті Києві.

«Пам’ятайте, важливо слідкувати за станом свого здоров’я та вчасно відвідувати лікаря», – наголосили у МВС.

Також українців закликали не нехтувати основними правилами безпеки:

ретельно та часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком;

уникайте скупчення людей;

тримайте соціальну дистанцію 1,5 м;

використовуйте захисну маску;

якщо ви захворіли, залишайтеся вдома.

Коронавірус в Україні Всього 1138764

Одужали 837063

Хворіють 281325

Померли 20376 Копіювати код для вставки

І знову, за даними Міністерства охорони здоров’я, одужала від ковіду чимала кількість людей – цього разу 14 503 пацієнти. За минулу добу, 12 січня, в Україні офіційно підтверджено 6 409 нових випадків захворювання на коронавірус.





До слова, відзавтра підприємців почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.



