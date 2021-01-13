  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МВС назвало кількість хворих на коронавірус полісменів

    • Розсилка
    Копам доводиться багато працювати в місцях, де скупчуються люди&nbsp; - МВС назвало кількість хворих на коронавірус полісменів
    Копам доводиться багато працювати в місцях, де скупчуються люди 
    Фото: Нацполіція

    Найбільша кількість хворих правоохоронців – у Донецькій та Запорізькій областях та у місті Києві

    Від початку пандемії коронавірус виявили у 31 563 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ, одужало – 30 742 особи, померло від коронавірусної хвороби – 107.

    Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

    Зазначається також, що впродовж доби, яка минула, було зафіксовано 205 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

    Найбільша кількість хворих – у Донецькій, Запорізькій областях та у місті Києві.

    «Пам’ятайте, важливо слідкувати за станом свого здоров’я та вчасно відвідувати лікаря», – наголосили у МВС.

    Також українців закликали не нехтувати основними правилами безпеки:

    • ретельно та часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком;
    • уникайте скупчення людей;
    • тримайте соціальну дистанцію 1,5 м;
    • використовуйте захисну маску;
    • якщо ви захворіли, залишайтеся вдома.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1138764
    • Одужали
      837063
    • Хворіють
      281325
    • Померли
      20376
    За минулу добу, 12 січня, в Україні офіційно підтверджено 6 409 нових випадків захворювання на коронавірус. І знову, за даними Міністерства охорони здоров’я, одужала від ковіду чимала кількість людей – цього разу 14 503 пацієнти. 

    До слова, відзавтра підприємців почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.

    Читайте також: 

     

    Теги: МВС поліція хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies