МВС назвало кількість хворих на коронавірус полісменів
Найбільша кількість хворих правоохоронців – у Донецькій та Запорізькій областях та у місті Києві
Від початку пандемії коронавірус виявили у 31 563 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ, одужало – 30 742 особи, померло від коронавірусної хвороби – 107.
Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
Зазначається також, що впродовж доби, яка минула, було зафіксовано 205 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.
Найбільша кількість хворих – у Донецькій, Запорізькій областях та у місті Києві.
«Пам’ятайте, важливо слідкувати за станом свого здоров’я та вчасно відвідувати лікаря», – наголосили у МВС.
Також українців закликали не нехтувати основними правилами безпеки:
- ретельно та часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком;
- уникайте скупчення людей;
- тримайте соціальну дистанцію 1,5 м;
- використовуйте захисну маску;
- якщо ви захворіли, залишайтеся вдома.
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Одужали837063
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