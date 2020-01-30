Снігові дощі і вітер: прогноз погоди в Україні на 30 січня



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Рятувальники зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки

30 січня очікується дощ з переходом в мокрий сніг, вночі місцями слабке налипання мокрого снігу, в Чернігівській і Сумській областях значний мокрий сніг.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, вночі та вранці слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Карпатах вночі сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі і вдень -2...-7 градусів, вдень -2...-7 градусів.

На півночі України хмарно, мокрий сніг, вночі та вранці слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно, вночі дощ і мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, вночі та вранці на дорозі місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно, вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України хмарно, вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів. У Криму хмарно, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

30 січня в Києві хмарно, мокрий сніг, вночі слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 30 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.