В Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%



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Загалом у світі послугами пасажирського транспорту за дев’ять місяців цього року скористалося 1,9 млрд пасажирів

Авіаційним транспортом за дев’ять місяців цього року перевезено 3,8 мільйона пасажирів

В Україні у січні-вересні пасажирські авіаперевезення скоротилися на 64,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що авіаційним транспортом за дев’ять місяців цього року перевезено 3,8 мільйона пасажирів.

«Пасажирооборот авіатранспортом у січні-вересні 2020 року сягнув 7,9 млрд пас. км, що на 65,9% менше у порівнянні з січнем-вереснем 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Держстат інформує, що загалом у світі послугами пасажирського транспорту за дев’ять місяців цього року скористалося 1,9 млрд пасажирів, або на 40% менше у порівнянні з обсягами січня-вересня 2019 року.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, МЗС повідомило, що для українців відкрили кордони вже 58 країн.