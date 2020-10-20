  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%

    • Розсилка
    Загалом у світі послугами пасажирського транспорту за дев&rsquo;ять місяців цього року скористалося 1,9 млрд пасажирів - В Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%
    Загалом у світі послугами пасажирського транспорту за дев’ять місяців цього року скористалося 1,9 млрд пасажирів

    Авіаційним транспортом за дев’ять місяців цього року перевезено 3,8 мільйона пасажирів

    В Україні у січні-вересні пасажирські авіаперевезення скоротилися на 64,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    Зазначається, що авіаційним транспортом за дев’ять місяців цього року перевезено 3,8 мільйона пасажирів.

    «Пасажирооборот авіатранспортом у січні-вересні 2020 року сягнув 7,9 млрд пас. км, що на 65,9% менше у порівнянні з січнем-вереснем 2019 року», – йдеться у повідомленні.

    Держстат інформує, що загалом у світі послугами пасажирського транспорту за дев’ять місяців цього року скористалося 1,9 млрд пасажирів, або на 40% менше у порівнянні з обсягами січня-вересня 2019 року.

    Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

    Нагадаємо, МЗС повідомило, що для українців відкрили кордони вже 58 країн.

    Держстат літак авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies