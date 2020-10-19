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    SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу

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    19 жовтня новий термінал аеропорту Запоріжжя прийняв перших пасажирів - SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу
    19 жовтня новий термінал аеропорту Запоріжжя прийняв перших пасажирів

    Лоукостер повідомив про плани на весну і літо

    Український лоукостер SkyUp Airlines має намір навесні-влітку 2021 року запустити рейси із Запоріжжя в Батумі (Грузія), Ларнаку (Кіпр) і Прагу (Чехія).

    Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

    У SkyUp відзначили, що рейс лоукостера Київ - Запоріжжя - Київ став першим, який прийняв аеропорт в новому терміналі. Він почав працювати сьогодні. У новому терміналі, крім SkyUp, поки буде працювати тільки Мотор Січ. Обидві компанії виконують рейси в Київ. SkyUp продовжила на зимовий сезон рейси за маршрутом Київ - Запоріжжя - Київ.

    «У планах, як тільки будуть зняті обмеження, - запустити міжнародні рейси і далі розвивати нові напрямки», - йдеться в повідомленні компанії.

    Будівництво нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту Запоріжжя було завершено весною 2019 року. 19 жовтня він почав працювати. Площа терміналу становить 12 тис. кв. м, а його пропускна здатність - 400 пасажирів на годину.

    Тим часом Ryanair скасовує понад 40 рейсів з України.

    Також повідомлялося, що у листопаді Wizz Air скасовує понад 20 рейсів з України.

    Запоріжжя Чехія Грузія лоукостери аеропорт авіаперевезення Кіпр SkyUp
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