У Європі дозволили відновити польоти Boeing 737 Max



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Літак Boeing 737 Max

Експлуатація Boeing 737 Max була призупинена після двох катастроф, жертвами яких стали 346 осіб

Літак Boeing 737 Max визнаний достатньо безпечним для відновлення польотів до кінця 2020 року. До відповідного висновку дійшло Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA).

Про це в п'ятницю, 16 жовтня, в інтерв'ю агентству Bloomberg повідомив виконавчий директор EASA Патрік Кай.

«Наш аналіз показує, що він надійний, і досягнутий рівень безпеки для нас досить високий», – зазначив Кай.

На цей час, за його словами, Агентство проводить остаточну перевірку документів перед підготовкою проекту директиви з льотної придатності, яку воно планує випустити в наступному місяці. У той же час розробка так званого синтетичного датчика, що дозволяє вдосконалити систему безпеки лайнера, займе від 20 до 24 місяців.

«Ми обговорили з Boeing, що за допомогою третього датчика ми зможемо досягти ще більш високого рівня безпеки», – додав Кай.

Програмне забезпечення, як підкреслив виконавчий директор EASA, буде потрібно для наступної моделі літака, що отримала назву 737 Max 10, і буде встановлено на інші версії. Синтетичний датчик, на думку Кая, спростить роботу пілотів в разі відмови одного або обох механічних датчиків.

Як відомо, експлуатація Boeing 737 Max була призупинена після двох катастроф, жертвами яких стали 346 осіб. Керівництво компанії визнало, що в обох випадках на борту повітряних суден мав місце збій в роботі системи поліпшення характеристик маневреності.

До слова, Boeing у вересні не отримав жодного замовлення.