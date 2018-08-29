В Україні дорожчає бензин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ціна всіх видів бензинів і дизельного палива зросла на 44 коп./л

В Україні в середу, 29 серпня, середня ціна всіх видів бензинів і дизельного палива зросла на 44 коп./л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу консалтингової компанії А-95, пише Ubr.

Відзначається, що ключовим фактором подорожчання стало різке зростання цін у мережах групи Приват: Авіас і Укрнафта підвищили вартість літра всіх видів палива відразу на 1 гривню.

Крім «приватівських» заправок, підтягнули ціни в межах 10-24 копійок ряд інших мереж - Катрал, Mango і Amic. Таким чином, середня ціна бензину А-95 в українському роздробі підскочила до 30,08 грн./л. А дизельним паливом заправляють, в середньому, по 27,88 грн./л.

Подорожчання експерти пояснюють, переважно, зростанням курсу долара.