Долар знову подорожчав: курс валют на 29 серпня



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Долар подорожчав на 16,6 копійки

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 28 серпня, послабив курс гривні до 28,05 гривень за долар.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Порівняно з 28 серпня курс усіх валют зріс.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 серпня встановлені на такому рівні:

28,051217 грн за долар;

32,847975 грн за євро;

0,416250 грн за російський рубль;

36,224057 грн за фунт стерлінгів.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці Показники валютного ринку з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.