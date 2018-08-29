  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Долар знову подорожчав: курс валют на 29 серпня

    • Розсилка

    Долар подорожчав на 16,6 копійки

    Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 28 серпня, послабив курс гривні до 28,05 гривень за долар.

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Порівняно з 28 серпня курс усіх валют зріс.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 серпня встановлені на такому рівні:

    28,051217 грн за долар;

    32,847975 грн за євро;

    0,416250 грн за російський рубль;

    36,224057 грн за фунт стерлінгів.

    Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

    Крім цього, на головній сторінці у таблиці Показники валютного ринку з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.

    Національний банк курс валют США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ