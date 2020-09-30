ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу



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Тедрос Аданом Гебреісус

В організації вважають, що справжня кількість померлих від Covid-19 набагато вища

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила 1 млн летальних випадків, пов'язаних з захворюванням на коронавірус. Про це під час брифінгу заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

«Вчорашній день став похмурою віхою в нашій спільній боротьбі з Covid-19. Реальна цифра, безумовно, вища. Тисячі людей борються за своє життя в лікарнях по всьому світу», – наголосив він.

Зазначимо, статистичний сайт Worldometer ще 29 вересня повідомив про те, що від коронавірусу у світі померли понад 1 млн людей. Всього з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 33 млн хворих.

Нагадаємо, що Німеччина почала тестувати вакцину від Covid-19 на людях.

Як відомо, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

Нагадаємо, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.



