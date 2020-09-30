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    ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу

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    <p>Тедрос Аданом Гебреісус</p> <p></p> - ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу

    Тедрос Аданом Гебреісус

    В організації вважають, що справжня кількість померлих від Covid-19 набагато вища

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила 1 млн летальних випадків, пов'язаних з захворюванням на коронавірус. Про це під час брифінгу заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

    «Вчорашній день став похмурою віхою в нашій спільній боротьбі з Covid-19. Реальна цифра, безумовно, вища. Тисячі людей борються за своє життя в лікарнях по всьому світу», – наголосив він.

    Зазначимо, статистичний сайт Worldometer ще 29 вересня повідомив про те, що від коронавірусу у світі померли понад 1 млн людей. Всього з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 33 млн хворих.

    Нагадаємо, що Німеччина почала тестувати вакцину від Covid-19 на людях.

    Як відомо, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

    Нагадаємо, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

    Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

    Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.


    смерть час ВООЗ коронавірус
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