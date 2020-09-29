Карантин порушує права людини. Українські суди дали ляпаси уряду

З березня в Україні запроваджений карантин з протидії поширення Covid-19, який введений на підставі постанови Кабміну Фото: Depositphotos

Судді штампують виправдовувальні рішення, користуючись «шпаргалкою» Конституційного суду

Рівно місяць тому Конституційний суд (КС) дав свою оцінку окремим положенням «карантинних» постанов уряду. Саме цей документ запровадив загальнодержавні обмеження через поширення коронавірусу.

«Конституційний суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції», – сказано у рішенні Конституційного суду від 28 серпня. Тобто постанову уряду було визнано неконституційною.

Тепер місцеві суди почали штампувати «виправдовувальні» рішення, користуючись «шпаргалкою» Конституційного суду. І, схоже, це лише початок великому «облому» і Кабміну, і місцевої влади, яка також вводила додаткові обмеження.

Наступним етапом «карантинної» війни можуть виявитися судові претензії пересічних українців, які заявлятимуть позови з кількома нулями, вимагаючи стягнення з державного бюджету компенсації завданої моральної та матеріальної шкоди від неконституційного карантину.

Люди у масках

Червона картка підлеглим Кличка

Протягом 31 серпня-15 вересня суддя Оболонського районного суду Києва Олексій Диба, щонайменше, шість разів вийшов із нарадчої кімнати, тримаючи у руках «виправдовувальні» постанови. Річ утім, що в липні столичні поліцейські оформили низку адміністративних протоколів на потенційних порушників карантину, керуючись розпорядженням Київської міської державної адміністрації №62 від 1 липня 2020 року. Зокрема, адміністратор ресторану «Мафія», що на вул. Тимошенка, 21/3, допустила перебування відвідувачів всередині ресторану. Натомість, згідно з підпунктом 102.1 згаданого розпорядження, заборонявся самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника цього закладу.

Не дотримався настанов міської влади й продавець магазину «Пивляндія» (вул. Полярна, 8) – не здійснював вимірювання температури та не вносив відповідні записи до журналу. Схожий камінь полетів у город бармена кафе «Дежаль» (вул. Бережанська, 12б), яка не вела журнал термометрії.

Таке оголошення висіло на кав'ярні у період запровадження жорстких карантинних вимог наприкінці весни 2020 року

Крім цього, продавець магазину «Море пива» (пр. Мінський, 4-а) і адміністратор одного із салонів краси перебували на робочих місцях без засобів індивідуального захисту. А продавчиня столичного магазину на вул. Тимошенка, 5 фасувала товар без маски і також не мала журналу термометрії.

«Рішенням Конституційного суду від 28 серпня 2020 року встановлено, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить ст.ст. 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції. В протоколі про адміністративне правопорушення щодо особи зазначено, що нею порушено розпорядження КМДА №62 від 01.07.2020, яке є підзаконним актом, а отже, не може обмежувати конституційні права і свободи людини», – наголосив суддя Диба. Постанови такого ж змісту служитель Феміди виніс й стосовно всіх інших вищеперерахованих осіб.

Нестача доказів і застосування рішення КС

Тепер щодо атак у судах на «карантинні» постанов Кабміну. Здебільшого, програш представників влади відбувався через нестачу доказів з боку поліції.

Соціальна реклама на вулиці одного з міст. Фото: стокове зображення від Depositphotos

Типовий приклад. У червні галицький відділ поліції у Львівській області склав адмінпротокол щодо голови громадської організації «Асоціація підприємців Львівщини» за порушення правил карантину. Останньому закидалося те, що він організував та провів захід за участю понад 250 осіб, що є порушенням порушив вимог постанов Кабінету міністрів №211 від 11 березня 2020 року і №392 від 20 травня 2020 року. Однак суд з’ясував, що поліцейські без участі потенційного порушника дозаповнили адмінпротокол (у копії документа, який вручено голові ГО, відсутні будь-які посилання на порушення вимоги підпункту 5 пункту 3 постанови уряду №392 від 20 травня 2020 року – «Главком»), що суперечить нормам законодавства.

Далі суддя Галицького районного суду Львова Ольга Кротова у постанові процитувала рішення Конституційного суду, наголосивши, що «обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина… запроваджуються виключно законом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні».

Відтак, суддя закрила справу у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення у діях голови громадської організації.

У середині липня на водія автобуса Mersedes-Benz, який без засобів індивідуального захисту перевозив пасажирів на міському маршруті №3 у Вінниці, поліцейські склали адмінпротокол. Однак Вінницький міський суд констатував: працівники Національної поліції не виконали обов`язку зі збирання доказів на підтвердження винуватості водія у вчиненні адмінправопорушення. Суд також згадав рішення Конституційного суду від 28 серпня.

Наліпка-попередження для пасажирів автобуса

Але красномовнішим з усіх виявився суддя Кременецького районного суду Тернопільської області Ігор Коротич. Йому на розгляд надійшов адмінпротокол стосовно мешканки села Іква Кременецького району, яка 31 серпня без маски у магазині відпускала продукти харчування. Тим самим було порушено свіжу постанову Кабміну від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

У суді жінка пояснила, що, перебуваючи на робочому місці за відсутності покупців, заварила собі чай та обідала. Після чого пішла в туалет помити руки, а тому, коли у приміщення магазину зайшли працівники поліції, була без засобів індивідуального захисту.

Суддя дослідив матеріали справи і ухвалив рішення: «Конституційний Суд наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1,3,6,8,19,64 Конституції України. В протоколі про адміністративне правопорушення щодо особи зазначено, що нею порушено постанову Кабміну № 641 від 22.07.2020 р., який є підзаконним актом, а отже він не може обмежувати конституційні права і свободи людини», – зазначено у постанові Кременецького райсуду.

Віталій Тараненко, для «Главкома».