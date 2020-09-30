Оперативні дані: в Україні виявлено понад 4000 хворих на коронавірус



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За минулу добу одужали 3907 людей

За минулу добу від коронавіруса померли 64 людини

В Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Це на 400 випадків більше, ніж днем раніше (3627). Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.

Як відомо, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

Як повідомляло видання Reuters, кожні 16 секунд у світі від коронавірусу помирає одна людина.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Нагадаємо, у світі станом на ранок середи, 30 жовтня коронавірусом інфікувалися 33844178 людей. Загалом від початку пандемії одужало 25148403, а кількість померлих зросла до 1012659 людей.