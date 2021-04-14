В Україні кількість безготівкових платежів зросла на чверть (інфографіка)

Майже половину кількості безготівкових операцій здійснено в торговельних мережах

В Україні впродовж 2020 року продовжували збільшуватися безготівкові платежі з використанням платіжних карток. Водночас кількість безконтактних оплат та операцій із використанням NFC-технології майже подвоїлася в торговельній мережі. Про це йдеться у звіті НБУ з оверсайту інфраструктур фінансового ринку за минулий рік.

Так, кількість безготівкових платежів за минулий рік зросла на 25,1% до 5 211,2 млн шт. (86,9 % від загальної кількості), а сума – на 22,8 % та досягла 2 208,7 млрд грн (55,8 % від загальної суми операцій із картками).

Інфографіка: НБУ

За сумою безготівкових операцій із використанням платіжних карток превалювали перекази з картки на картку (42,8%), їхня кількість становила 12,6%.

Водночас майже половину кількості безготівкових операцій із використанням платіжних карток (49,8%) здійснено в торговельній мережі, їхня сума становила 26,9% усіх безготівкових операцій. Порівняно з 2019 роком розрахунки в торговельній мережі зросли на 21,8% за кількістю та 15,9% за сумою.

Понад половина цих операцій (56,8% кількості, 57,0% суми) – операції з використанням технології безконтактної оплати та NFC-технології.

Інфографіка: НБУ

Загалом операції з використанням технології безконтактної оплати та NFC-технології перевищують операції з фізичним зчитуванням платіжної картки. Так, операції в торговельній мережі з фізичним зчитуванням платіжної картки порівняно з 2019 роком зменшилися на 17,6% за кількістю та 22,3% за сумою.

Водночас операції з використанням технології безконтактної оплати та NFC-технології за цей період зросли на 91,5% за кількістю та 84,2% за сумою.

Нагадаємо, три найбільші банки України, що працюють у сфері еквайрингу, – Ощадбанк, Приватбанк та Райффайзен Банк Аваль – звертаються до Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку України, банківських та фінансових установ, представників роздрібної торгівлі з позицією щодо врегулювання питання розміру комісії.

Заява пов’язана з розглядом Верховною Радою пропозицій щодо законопроєктів, якими передбачається застосування адміністративних обмежень розміру комісії для торговців за еквайринг та розміру міжбанківських комісій (інтерчейндж).