З 1 березня податкова накладна заповнюється за новою формою

Податкову накладну та РК доповнено новим реквізитом «код»

З 1 березня 2021 року податкова накладна та розрахунок коригування кількісних та вартісних показників заповнюється за новою формою.

Про це повідомляє ДПС.

Податкову накладну та РК доповнено новим реквізитом «код», в якому зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2 – Державний реєстр фізичних осіб-платників податків (ДРФО);

3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ;

4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

При цьому рядок «код» у ПН або РК заповнюється виключно в разі заповнення рядка «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» ПН або РК.

Враховуючи зазначені зміни, з 01.03.2021 року в ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно податкові накладні та РК, складені за новими формами. При цьому, ті податкові накладні і РК, які були складені до 01.03.2021 року, не прийматимуться до реєстрації в ЄРПН.

У разі, якщо, починаючи з 01.03.2021 року, виникнуть підстави для складання розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, складеної за формою, чинною до 01.03.2021 року, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, то такий розрахунок коригування необхідно скласти за новою формою (у редакції Наказу № 734). Водночас у рядку «код» такого РК має бути проставлено код ознаки «1», «2», «3», або «4» залежно від ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача).

Крім цього змінами передбачено, що починаючи з 01.03.2021 року кількість найменувань поставлених товарів/послуг, які можуть бути зазначені в одній податковій накладній, не повинна перевищувати 99 999 позицій.