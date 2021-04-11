Банки масово блокують кошти на рахунках: які операції викликають підозру

Банки перевіряють походження коштів тільки після того, як почалася операція

Якщо системі операція здасться підозрілою, кошти залишаться на спеціальному транзитному рахунку

На сьогоднішній день кожен українець (в даному випадку – фізособа) може зіткнутися з блокуванням рахунку: пошукові алгоритми визначають джерела грошових коштів, виявляючи серед них підозрілі.

Можливий навіть такий випадок, коли людина приносить в банк велику суму готівки, переводить її на свій рахунок, після чого рахунок блокують до з’ясування джерела коштів.

В такому випадку банк вимагатиме від клієнта пояснити, звідки він взяв гроші. Фінустанова до того ж попросить документально підтвердити походження суми. Також вважаються одними з найбільш підозрілих перекази фізособі з-за кордону.

Підозри у системи банку можуть викликати також:

перекази громадянам коштів від юросіб;

нестандартні операції для конкретного клієнта-фізособи;

одноманітні протягом декількох днів операції, за якими гроші переводяться в готівку менше, ніж через 24 години.

При цьому додаткових складнощів додає той факт, що банки спочатку приймають гроші на рахунок, а тільки потім, при спробі їх перевести на інший рахунок, – блокують кошти.

Як розповів радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький, не потрібно забувати і про камери в банкоматах, які фіксують кожного клієнта. І якщо одна й та ж людина постійно знімає гроші від різних компаній (якщо навіть це різні картки, що належать різним людям), блокування забезпечено.

«Випадки блокування переказів коштів між фізособами дійсно почастішали. Хоча я не сказав би, що вони носять системний характер. Більшість банків продовжують активно працювати над створенням автоматичних систем фільтрації підозрілих операцій», – каже Невмержицький.

За його словами, процес поступово автоматизується, що призводить до ряду неминучих наслідків: випадкових або помилкових блокувань стає все менше. Досить тяжко потрапити під блокування, якщо фінансова поведінка є «типовою».

Його слова підтверджують і інші учасники банківського ринку. Оскільки фінансовий моніторинг НБУ посилився, фінустанови не хочуть собі зайвих проблем з регулятором, вважаючи за краще ще раз перестрахуватися.

«Умовно кажучи, вкрай малоймовірно потрапити під блокування, якщо, отримуючи зарплату, клієнт раз на місяць переводить на рахунок бабусі або когось із батьків певну суму. Але якщо почати робити такі транзакції щодня, блокування до з’ясування майже гарантовано», – зазначив Невмержицький.

З іншого боку, автоматизація поступово знижує вплив людського фактора. Це означає, що конкретний касир у відділенні не може гарантувати, що внесені кошти потраплять за призначенням без додаткових питань до клієнта.

«Якщо системі операція здасться підозрілою, кошти залишаться на спеціальному транзитному рахунку. При цьому менеджери банку будуть запитувати у ініціатора транзакції документи для підтвердження легальності походження коштів», – додав Невмержицький.