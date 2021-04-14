Незабаром «Ощадбанк» буде повністю або частково приватизовано – нардепка

Частка держави у банківському секторі зменшиться

Кабмін видав постанову про включення державного банку «Ощадбанк» до Фонду гарантування вкладами. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Це означає, що найближчим часом «Ощадбанк» буде повністю або частково приватизовано, частка держави у банківському секторі зменшиться.

До того ж державні гарантії частково зберігаються. Якщо вклад клієнта понад 200 тисяч гривень, то перші дві сотні повертаються Фондом, а на решту суми поширюються держгарантії.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала зміни до закону «Про приватизацію державного і комунального майна», які дозволяють проведення аукціонів з продажу об’єктів «великої» приватизації у період карантину.

Цьогорічні доходи від приватизації перевершили мільярд гривень. Як повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook, цифра була досягнута після чергового успішно завершеного аукціону з малої приватизації.

За словами Сенниченка, влітку на перших аукціонах з великої приватизації будуть продані «Об’єднана гірничо-хімічна компанія, колишній київський завод «Більшовик», «Президент Готель» і ще ряд підприємств.