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    Незабаром «Ощадбанк» буде повністю або частково приватизовано – нардепка

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    НБУ оновив список системно важливих банків. Туди увійшов&nbsp;&laquo;Ощадбанк&raquo; - Незабаром «Ощадбанк» буде повністю або частково приватизовано – нардепка
    НБУ оновив список системно важливих банків. Туди увійшов «Ощадбанк»
    Фото з відкритих джерел

    Частка держави у банківському секторі зменшиться

    Кабмін видав постанову про включення державного банку «Ощадбанк» до Фонду гарантування вкладами. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

    Це означає, що найближчим часом «Ощадбанк» буде повністю або частково приватизовано, частка держави у банківському секторі зменшиться.

    До того ж державні гарантії частково зберігаються. Якщо вклад клієнта понад 200 тисяч гривень, то перші дві сотні повертаються Фондом, а на решту суми поширюються держгарантії.

    Нагадаємо, Верховна Рада підтримала зміни до закону «Про приватизацію державного і комунального майна», які дозволяють проведення аукціонів з продажу об’єктів «великої» приватизації у період карантину.

    Цьогорічні доходи від приватизації перевершили мільярд гривень. Як повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook, цифра була досягнута після чергового успішно завершеного аукціону з малої приватизації.

    За словами Сенниченка, влітку на перших аукціонах з великої приватизації будуть продані «Об’єднана гірничо-хімічна компанія, колишній київський завод «Більшовик», «Президент Готель» і ще ряд підприємств.

    Читайте також: Велика приватизація. За яку команду грає Фонд держмайна?
    Теги: Кабмін Ощадбанк Суми Національний банк банк приватизація
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