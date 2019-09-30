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    В Україні критеріям опорної школи не відповідає 200 таких закладів, – Міносвіти

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    В Україні критеріям опорної школи не відповідає 200 таких закладів, – Міносвіти

    В Україні 800 опорних шкіл, із них чверть не відповідає критеріям опорної школи, зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій

    Понад 200 опорних шкіл в Україні не відповідає критеріям, які висувають до навчальних закладів такого типу.

    Про це 30 вересня на панельній дискусії повідомила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

    «Станом на сьогодні при формуванні опорних шкіл ми дещо уникали відповідальності за прийняті рішення. У нас є 800 опорних шкіл і більше ніж 200 не відповідають критеріям опорної школи», – сказала вона.

    Згідно з українським законодавством, опорна школа – це навчальний заклад не менше ніж на 200 учнів, який є окремою юридичною особою і може мати філії.

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